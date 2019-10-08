Киеве обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов

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Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.
Киеве обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

По его словам, 7 сентября российская сторона сообщила трибуналу, что «вернула личный состав и корабли».

«Они ответили, что отдали корабли и личный состав. Они официально доложили суду», — приводит его слова «Украинские новости».

При этом он заявил, что МИД Украины направил России запрос о возврате судов, но ответ пока не получен.

Воронченко считает, что «Россия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии» в суде.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года в Керченском проливе после того, как нарушили границу России. В сентябре 2019 года военнослужащих передали Киеву в рамках договорённостей об обмене.

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