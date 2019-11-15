Во Львове чиновники организовали майнинговую ферму криптовалюты

Короткая ссылка
Должностные лица «Львовской железной дороги» организовали майнинговую ферму криптовалюты, которая работала на электроэнергии компании, чем нанесли убытки на сумму около $41 тыс.
Во Львове чиновники организовали майнинговую ферму криптовалюты
  • ©uz.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба «Украинских железных дорог».

«Департамент безопасности «Украинских железных дорог» вместе с правоохранителями обнаружил майнинговую ферму криптовалюты (биткоинов), которая работала на электроэнергии компании... Ориентировочная сумма убытков с начала года — $41 тыс.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в помещении, где находилась ферма, обнаружено более 100 единиц компьютерного оборудования, которое было подключено к электросети компании.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В августе сообщалось, что сотрудники следственного отдела Службы безопасности Украины (СБУ) Николаевской области обнаружили, что на Южно-Украинской АЭС занимались майнингом криптовалюты.

Экономист PwС из Нидерландов Алекс де Фриз в беседе с телеканалом «360» оценил возможность обходить санкции с помощью криптовалют.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить