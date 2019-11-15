Во Львове чиновники организовали майнинговую ферму криптовалюты

Должностные лица «Львовской железной дороги» организовали майнинговую ферму криптовалюты, которая работала на электроэнергии компании, чем нанесли убытки на сумму около $41 тыс.

Об этом информирует пресс-служба «Украинских железных дорог».

«Департамент безопасности «Украинских железных дорог» вместе с правоохранителями обнаружил майнинговую ферму криптовалюты (биткоинов), которая работала на электроэнергии компании... Ориентировочная сумма убытков с начала года — $41 тыс.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в помещении, где находилась ферма, обнаружено более 100 единиц компьютерного оборудования, которое было подключено к электросети компании.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В августе сообщалось, что сотрудники следственного отдела Службы безопасности Украины (СБУ) Николаевской области обнаружили, что на Южно-Украинской АЭС занимались майнингом криптовалюты.

Экономист PwС из Нидерландов Алекс де Фриз в беседе с телеканалом «360» оценил возможность обходить санкции с помощью криптовалют.