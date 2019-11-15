Во Львове чиновники организовали майнинговую ферму криптовалюты
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Об этом информирует пресс-служба «Украинских железных дорог».
«Департамент безопасности «Украинских железных дорог» вместе с правоохранителями обнаружил майнинговую ферму криптовалюты (биткоинов), которая работала на электроэнергии компании... Ориентировочная сумма убытков с начала года — $41 тыс.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в помещении, где находилась ферма, обнаружено более 100 единиц компьютерного оборудования, которое было подключено к электросети компании.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
В августе сообщалось, что сотрудники следственного отдела Службы безопасности Украины (СБУ) Николаевской области обнаружили, что на Южно-Украинской АЭС занимались майнингом криптовалюты.
Экономист PwС из Нидерландов Алекс де Фриз в беседе с телеканалом «360» оценил возможность обходить санкции с помощью криптовалют.