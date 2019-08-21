На Южно-Украинской АЭС занимались добычей криптовалюты

Сотрудники следственного отдела Службы безопасности Украины (СБУ) Николаевской области обнаружили, что на Южно-Украинской АЭС занимались майнингом криптовалюты.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные Центрального райсуда Николаева.

Уточняется, что в результате размещения компьютерной техники на станции были разглашены сведения о физической защите АЭС, что является государственной тайной.

В СБУ предполагают, что к произошедшему могут быть причастны и сотрудники Национальной гвардии Украины, охранявшие АЭС.

По данным издания, санкционированный обыск сотрудники СБУ провели 10 июля, в результате него были изъяты медиаконвектор, оптоволокно, часть сетевого кабеля. Позднее суд разрешил арестовать изъятое имущество.

Ранее экономист PwС из Нидерландов Алекс де Фриз в беседе с телеканалом «360» оценил возможность обходить санкции с помощью криптовалют.