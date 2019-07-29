Эксперт оценил возможность обхода санкций с помощью криптовалют

Экономист PwС из Нидерландов Алекс де Фриз в беседе с телеканалом «360» оценил возможность обходить санкции с помощью криптовалют.

«Это произошло, например, в 2014 году, когда PayPal блокировал возможность переводов на Украину. Мы увидели тогда многих обладателей криптокошельков. Заблокировать перевод на эти кошельки было нельзя. Вы даже не узнаете, что получатель находится на Украине, ведь система считается псевдоанонимной», — заявил он.

Обойти таким образом можно только финансовые санкции против физических лиц и небольших компаний, а крупные корпорации не станут работать, например, с Ираном, даже если с ними станут рассчитываться в биткоинах, отметил эксперт.

По его мнению, с помощью майнеров Иран может попробовать снизить бремя санкций, для чего у страны есть главное условие — дешёвая электроэнергия.

26 июня президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в беседе с НСН прокомментировал преодоление биткоином отметки в $12 тыс. впервые с января 2018 года.