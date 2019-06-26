Эксперт прокомментировал преодоление биткоином отметки в $12 тысяч
- Reuters
«Считаю, что биткоин будет расти дальше. Сейчас он перевалит $15 тыс., в ближайшем будущем, возможно, мы увидим превышение курса, который был полтора года назад, в 2017 году», — заявил он.
По его словам, это связано с тем, что индустрия окончательно встала на ноги.
Как отметил Припачкин, регулирование в большинстве стран соответствует интересам участников рынка.
«Мне кажется, что мы на пороге роста», — добавил он.
Ранее сообщалось, что биткоин подорожал до $12,295.
В 2018 году доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал об особенностях криптовалют.