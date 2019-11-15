Гончарук заявил о планах смены руководства Украинских железных дорог
- РИА Новости
«Коррупция в компании «Украинские железные дороги», к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая, воруют почти на всём. Конца и края этому не видно. Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время», — приводит «Укринформ» слова Гончарука.
Премьер заявил о неэффективности и убыточности компании, сообщив о практически ежедневном возгорании локомотивов, вагонов в ручном управлении, отправки их чиновниками и диспетчерами не по необходимости, а согласно личной выгоде, туда, «где им заплатили».
Ранее Гончарук сообщил, что железнодорожная инфраструктура страны почти полностью уничтожена.
Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН оценил это заявление.