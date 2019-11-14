В Госдуме оценили слова украинского министра об отношениях с Россией

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление украинского министра обороны Андрея Загороднюка о том, что у Украины с Россией не должно быть финансово-экономических отношений.
В Госдуме оценили слова украинского министра об отношениях с Россией
  • РИА Новости

«Наша страна выстраивает отношения, исходя из логики общей истории, общих побед и трагедий с народом Украины. Мы понимаем и важность экономического сотрудничества между нашими странами, развития экспорта, транспортных взаимоотношений», — сказал он.

По его мнению, в Киеве же «продолжают дело Порошенко», обвиняя «во всех грехах Россию».

Ранее Загороднюк заявил, что у Украины с Россией не должно быть финансово-экономических отношений.

По его словам, Украине необходимо делать всё возможное для интеграции с НАТО на всех уровнях.

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