Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался в пользу восстановления связей между Украиной и Россией.

Соответствующее заявление он сделал в интервью The New York Times.

«Они в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения», — сказал он.

По его словам, украинцы желают мира и не хотят воевать, в то время как США заставляют Украину вести конфликт.

«Вы заставляете нас воевать и даже не даёте нам денег на это», — отметил он.

Коломойский добавил, что США просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического соперника — Россию. По мнению бизнесмена, американские власти желают лишь того, чтобы Украина вела «войну против России до последнего украинца».

Ранее Коломойский заявлял, что продолжение конфликта в Донбассе выгодно США из-за санкций против России.