Коломойский объяснил, чем США выгоден конфликт в Донбассе

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Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что продолжение конфликта в Донбассе выгодно США из-за санкций против России.
Коломойский объяснил, чем США выгоден конфликт в Донбассе
  • Reuters

В интервью изданию «Новое время» Коломойский заявил, что США предоставили Украине военную технику, «чтобы поддерживать конфликт в Донбассе», потому что «Америке выгодно держать санкции против России».

Он отметил, что такой точки зрения придерживался бывший президент США Барак Обама. По словам Коломойского, действующий американский лидер Дональд Трамп не знает, как выйти из этой ситуации.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк высказал своё мнение по поводу возможного влияния украинского бизнесмена Игоря Коломойского на лидера страны Владимира Зеленского.

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