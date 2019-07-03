Глава СНБО Украины оценил влияние Коломойского на Зеленского
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Как он сказал в интервью «Украинской правде», он не видит каких-либо фактов, подтверждающих подобное.
«Я в своей работе такого влияния не вижу. Есть люди, которые ассоциируются с Коломойским по прошлой работе, кто-то по другим связям... Но я непосредственного влияния Коломойского на Зеленского не вижу», — сказал он.
Также Данилюк добавил, что верит в то, что бывший адвокат Коломойского, ставший главой администрации президента Украины, Андрей Богдан проводит самостоятельную политику и тоже не находится под влиянием бизнесмена.
Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что избранный президент Украины Зеленский мог попасть под внешнее управление.
В мае Коломойский рассказал, что «в душе» все олигархи страны поддерживали на президентских выборах Владимира Зеленского.