Депутат Рады заявил, что Зеленский мог попасть под внешнее управление

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский мог попасть под внешнее управление.

Об этом он заявил телеканалу «НАШ».

«Страна находится под внешним управлением, и не надо стесняться об этом говорить. Просто у меня большое опасение, что Зеленский под это внешнее управление уже попал и, может быть, является проводником всё той же политики, которую мы наблюдали последние пять лет», — сказал он.

По его словам, украинская политика последних лет была деструктивной и уровень жизни украинцев лишь постоянно падал.

Ранее председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что в настоящий момент есть основания утверждать, что США ввели внешнее управление на Украине.

В феврале депутат Верховной рады Вадим Рабинович сказал, что в настоящий момент Украина является колонией.