Депутат Рады заявил, что Зеленский мог попасть под внешнее управление

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Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский мог попасть под внешнее управление.
Депутат Рады заявил, что Зеленский мог попасть под внешнее управление
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом он заявил телеканалу «НАШ».

«Страна находится под внешним управлением, и не надо стесняться об этом говорить. Просто у меня большое опасение, что Зеленский под это внешнее управление уже попал и, может быть, является проводником всё той же политики, которую мы наблюдали последние пять лет», — сказал он.

По его словам, украинская политика последних лет была деструктивной и уровень жизни украинцев лишь постоянно падал.

Ранее председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что в настоящий момент есть основания утверждать, что США ввели внешнее управление на Украине.

В феврале депутат Верховной рады Вадим Рабинович сказал, что в настоящий момент Украина является колонией.

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