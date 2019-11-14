Загороднюк: Украина не должна иметь с Россией экономических отношений

Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что у Украины с Россией не должно быть финансово-экономических отношений.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Ещё с 2014 года я чётко понимал, что имя врага состоит из пяти букв — Росія… Если же враг — Россия, то с врагом говорят только или языком оружия, или языком опытных дипломатов. С этой страной невозможны финансово-экономические отношения», — отметил он.

По его словам, Украине необходимо делать всё возможное для интеграции с НАТО на всех уровнях.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался в пользу восстановления связей между Украиной и Россией.

В октябре украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что Украина не согласна на продление контракта с Россией на транзит газа на один год, поскольку нацелена подписать долгосрочный договор.