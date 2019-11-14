Загороднюк: Украина не должна иметь с Россией экономических отношений
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Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Ещё с 2014 года я чётко понимал, что имя врага состоит из пяти букв — Росія… Если же враг — Россия, то с врагом говорят только или языком оружия, или языком опытных дипломатов. С этой страной невозможны финансово-экономические отношения», — отметил он.
По его словам, Украине необходимо делать всё возможное для интеграции с НАТО на всех уровнях.
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался в пользу восстановления связей между Украиной и Россией.
В октябре украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что Украина не согласна на продление контракта с Россией на транзит газа на один год, поскольку нацелена подписать долгосрочный договор.