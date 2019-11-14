Коломойский не исключил появления российских танков в Польше

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Если Запад будет пренебрежительно относиться к Украине, она пойдёт на сближение с Россией, а «российские танки» могут появиться возле Варшавы или Кракова. Такое мнение выразил в интервью газете The New York Times бизнесмен Игорь Коломойский.

«Если они начнут вести себя нагло по отношению к нам, мы перейдём на сторону России. Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет делать в штаны и закупаться памперсами», — сказал предприниматель.

По его словам, Украину используют для ведения «войны против России».

В этом же интервью Коломойский выступил за восстановление связей между Украиной и Россией.

Как отметил бизнесмен, Киеву необходимо пойти на такой шаг ради собственного экономического выживания.

Подробнее — в материале RT.

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