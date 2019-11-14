Коломойский не исключил появления российских танков в Польше
«Если они начнут вести себя нагло по отношению к нам, мы перейдём на сторону России. Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет делать в штаны и закупаться памперсами», — сказал предприниматель.
По его словам, Украину используют для ведения «войны против России».
В этом же интервью Коломойский выступил за восстановление связей между Украиной и Россией.
Как отметил бизнесмен, Киеву необходимо пойти на такой шаг ради собственного экономического выживания.
Подробнее — в материале RT.