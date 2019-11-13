В Раде голосование по рынку земли назвали «битвой за Сталинград»

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Глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия разослал однопартийцам инструкцию, в которой назвал голосование в Верховной раде по поводу земельной реформы на Украине «битвой за Сталинград».
В Раде голосование по рынку земли назвали «битвой за Сталинград»
  • © Пресс-служба Президента Украины

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на переписку украинского парламентария Павла Павлишина в рабочем чате фракции под названием «Зе!Депутат» в мессенджере WhatsApp.

«Битва за Сталинград начинается. Прошу всех в зал. Каждый голос, каждый важен. Сейчас продлим рабочий день и будем сражаться. Следите за карточками — оппозиция может вытягивать. Нас поддерживают снаружи, если видят, что внутри всё хорошо. Сядьте, пожалуйста, все на места и вставьте карточки», — указывается в сообщении Арахамии.

Ранее у здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста против снятия запрета на продажу земли.

В ноябре Всемирный банк выразил свою поддержку земельной реформе на Украине, в рамках которой в стране произойдёт открытие рынка сельскохозяйственных земель.

В октябре социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73% украинцев против снятия моратория на продажу земли.

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