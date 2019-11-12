Уволенный за антисемитизм украинский экс-консул выиграл суд против МИД

Бывший посол Украины в Гамбурге Василий Марущинец, уволенный за антисемитские высказывания в соцсетях, выиграл суд против украинского Министерства иностранных дел.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление Марущинца, которое он опубликовал в своём Facebook.

Отмечается, что экс-дипломат смог оспорить своё увольнение в апелляционном суде.

Как уточняется, в связи с данным решением Марущинец поблагодарил «многочисленные украинские общественные организации» за поддержку.

31 мая 2018 года Министерство иностранных дел Украины уволило Марущинца, уличённого в публикации антисемитских высказываний на своей странице в Facebook.

В августе 2019 года в Николаевской области Украины неизвестные нарисовали свастику и оставили оскорбительные надписи на памятнике жертвам холокоста. Позднее в этом же регионе вандалы осквернили другой монумент, посвящённый евреям, а также пригрозили президенту Украины Владимиру Зеленскому.