Пристайко рассказал о требованиях украинцев договориться с Путиным
- Reuters
«Он (Зеленский. — RT) её (попытку договориться с Путиным. — RT) сейчас делает, мы сейчас это наблюдаем», — подчеркнул Пристайко в эфире ICTV.
Также министр добавил, что «каждый глава украинского государства делает честную попытку» найти возможность взаимодействовать с ним.
По словам Пристайко, Украина выполнила «довольно болезненные для общества условия» для проведения саммита «нормандской четвёрки».
«Давайте сядем и попробуем договориться. Я считаю, что это, без преувеличения, критический момент нашей истории», — заключил он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи Путина и Зеленского.
Он заверил, что российский лидер является «сторонником реанимации этих отношений, их возвращения в нормальное русло», и сообщил о концентрации внимания на подготовке к процессу нормандского формата.
Отмечалось, что Зеленский дал Назарбаеву своё согласие на встречу с Путиным.