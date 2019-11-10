Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера

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Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.

Об этом сообщает издание «Думская».

Отмечается, что целью испытаний была проверка работы всех механизмов и систем новых единиц флота.

По информации издания, в данной проверке принимали участие заместитель командующего ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, а также американские специалисты.

В сентябре 2018 года стало известно, что США передали Украине два списанных патрульных катера класса Island. Как указывал представитель ВМС Украины, Киев должен был получить данные корабли в июле 2019-го, однако позднее выяснилось, что списанные для украинской стороны катера не могут пересечь океан.

В итоге американское судно доставило в Одессу два патрульных катера лишь в октябре 2019 года.

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