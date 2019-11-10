Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера

Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.

Об этом сообщает издание «Думская».

Отмечается, что целью испытаний была проверка работы всех механизмов и систем новых единиц флота.

По информации издания, в данной проверке принимали участие заместитель командующего ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, а также американские специалисты.

В сентябре 2018 года стало известно, что США передали Украине два списанных патрульных катера класса Island. Как указывал представитель ВМС Украины, Киев должен был получить данные корабли в июле 2019-го, однако позднее выяснилось, что списанные для украинской стороны катера не могут пересечь океан.

В итоге американское судно доставило в Одессу два патрульных катера лишь в октябре 2019 года.