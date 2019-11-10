Умер заслуженный пилот СССР Иван Погорелов

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Заслуженный пилот СССР, один из бывших руководителей Киро­воградского лётного училища Иван Погорелов скончался на 107-м году жизни.

Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечается, что он умер 9 ноября после тяжёлого заболевания.

Как указывает телеканал, Погорелов родился в 1913 году в селе Новый Егорлык Сальского района Ростовской области. В 1941 году он был направлен для работы в Курганскую авиашколу, где занимал все лётные должности вплоть до начальника училища.

За годы своей работы он летал на таких самолётах, как УТ-1, УТ-2, У-2, П-5, Як-12, Як-18 и т.д.

Ранее старейший моряк-подводник России капитан первого ранга Юлий Ксюнин скончался в Тамбове на 106-м году жизни.

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