Умер заслуженный пилот СССР Иван Погорелов
Об этом сообщает Пятый канал.
Отмечается, что он умер 9 ноября после тяжёлого заболевания.
Как указывает телеканал, Погорелов родился в 1913 году в селе Новый Егорлык Сальского района Ростовской области. В 1941 году он был направлен для работы в Курганскую авиашколу, где занимал все лётные должности вплоть до начальника училища.
За годы своей работы он летал на таких самолётах, как УТ-1, УТ-2, У-2, П-5, Як-12, Як-18 и т.д.
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