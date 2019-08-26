Умер старейший подводник России Юлий Ксюнин
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Как отмечается, Ксюнин начинал военную службу во время Великой Отечественной войны на подлодках «Малютка». Затем он обучал зенитчиц, готовил матросов-мотористов, работал в военной приёмке новых кораблей.
В 97 лет он написал книгу «Записки подводника», которая теперь есть в любой флотской библиотеке, говорится в материале.
В апреле стало известно о кончине героя Советского Союза, ветерана ВОВ, участника Парада Победы на Красной площади в Москве Дмитрия Бакурова. Ему было 97 лет.