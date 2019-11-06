Политолог прокомментировал дело о госизмене против Кличко

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.

«Я думаю, что это вполне ожидаемое событие, так как новая украинская власть в лице Зеленского и его команды уже давно объявила войну Виталию Кличко… Я не уверен, что дело зайдёт дальше объявления об уголовном производстве. Сам факт этого уголовного производства вредит электоральному имиджу Кличко. И эта новость служит очередным поводом для критики Кличко... Поэтому теперь ему придётся оправдываться. Я сомневаюсь, что он сможет занять не оправдательную, а наступательную позицию», — считает политолог.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении Кличко и двух его заместителей по факту возможной государственной измены и хищения бюджетных средств.