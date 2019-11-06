Вышинский не сможет приехать на заседание суда в Киев из-за здоровья

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский рассказал, что не сможет присутствовать на заседании суда в Киеве по состоянию здоровья.

«Сегодня мой адвокат будет подавать ходатайство на эту тему, уже потом всё будет решаться... Возможна замена с очного участия на видеоконференцию», — сказал РИА Новости Вышинский.

Он отметил, что в среду, 6 ноября, был выписан из больницы.

Адвокат Вышинского Игорь Мокин заявил, что защита намерена просить суд в Киеве перенести заседание из-за невозможности присутствия журналиста.

«Сегодня мы будем просить суд перенести (заседание. — RT) на другую дату из-за невозможности участия (Вышинского. — RT) на заседании», — подчеркнул Мокин.

Ранее Вышинский заявил, что допускает, что на Украине его осудят за «госизмену» на срок до 15 лет.

Он был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене. 28 августа этого года суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство. 7 сентября он прибыл из Киева в Москву.

Заседание по его делу должно пройти в Киеве 6 ноября.