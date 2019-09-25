Вышинский не исключает, что на Украине его осудят за «госизмену»

Освобождённый из-под стражи глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский допускает, что на Украине его осудят за «госизмену» на срок до 15 лет. Об этом он заявил в рамках «Часа эксперта» в Совете Федерации.

«По-прежнему высока вероятность, в любом случае она есть, что я могу быть признан виновным и осуждён по статье 111 за госизмену на срок от 12 до 15 лет», — сказал журналист.

Он подчеркнул, что обвинения Киева против него являются ложными, поскольку «деструктивную антиукраинскую деятельность» не заметить было бы нельзя.

28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство. 7 сентября он прибыл из Киева в Москву.

Заседание по его делу пройдёт в Киеве 6 ноября.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.