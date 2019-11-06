Рябошапка заявил о требовании украинского общества «посадок и крови»

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует «посадок и крови» для возвращения доверия к работе ведомства.

«Вернуть доверие можно в том числе, к сожалению, посадками. Причём громкими посадками. Общество требует крови. Общество требует посадок», — отметил он в интервью изданию «Левый берег».

Рябошапка признал, что это обусловлено усталостью общества от несправедливости.

В сентябре в Генпрокуратуре Украины пообещали «изысканные посадки» высокопоставленных чиновников.

Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что в стране больше не будет «касты неприкосновенных».