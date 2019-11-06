Рябошапка заявил о требовании украинского общества «посадок и крови»

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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует «посадок и крови» для возвращения доверия к работе ведомства.

«Вернуть доверие можно в том числе, к сожалению, посадками. Причём громкими посадками. Общество требует крови. Общество требует посадок», — отметил он в интервью изданию «Левый берег».

Рябошапка признал, что это обусловлено усталостью общества от несправедливости.

В сентябре в Генпрокуратуре Украины пообещали «изысканные посадки» высокопоставленных чиновников

Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что в стране больше не будет «касты неприкосновенных».

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