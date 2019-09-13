Зеленский заявил, что вор должен сидеть в тюрьме, а не на Мальдивах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране удастся победить коррупцию и привлечь к ответственности виновных в ней.

«Счастье — это видеть вора в тюрьме, а не на Мальдивах», — приводит Интерфакс слова Зеленского.

Он отметил: «Чем больше в нас не верят, тем лучше у нас получается».

«Так было и с президентскими выборами, так было и со снятием депутатской неприкосновенности, так будет и с преодолением коррупции», — добавил он.

В начале августа Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное производство относительно возможной организации бывшим президентом Украины Петром Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу во время его поездки на Мальдивские острова в отпуск в 2018 году.