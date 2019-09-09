Генпрокурор Украины пообещал «изысканные посадки» топ-чиновников

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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пообещал, что в стране в скором времени будут резонансные «посадки» высокопоставленных чиновников. Об этом он сказал журналистам после заседания Верховной рады.
Генпрокурор Украины пообещал «изысканные посадки» топ-чиновников
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«Изысканные посадки» (начнутся. — RT) уже в скором времени. Мы с коллегами из правоохранительных органов уже отрабатываем несколько важных кейсов», — цитирует Рябошапку УНН.

По его словам, вскоре эти кейсы передадут в суд или по крайней мере будут «серьёзные процессуальные сдвиги».

Он отказался уточнить, о каких именно делах идёт речь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в украинском обществе больше не будет «касты неприкосновенных».

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