В ДНР сообщили о гибели ополченца в результате украинского обстрела

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Представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщил, что украинские силовики обстреляли село Ленинское на юге ДНР, в результате чего погиб ополченец.
В ДНР сообщили о гибели ополченца в результате украинского обстрела
  • РИА Новости

«Сегодня боевики из 36-й бригады осуществили обстрел населённого пункта Ленинское. Выезд сотрудников специальных служб в указанный район для фиксации разрушений и пострадавших затруднён из-за продолжающегося обстрела. Не обошлось без потерь с нашей стороны. В результате обстрела получил ранение, не совместимое с жизнью, защитник республики», — приводит РИА Новости слова представителя Народной милиции.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о срыве новой попытки разведения войск в Петровском.

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что разведение в районе населённого пункта Петровское начнётся 4 ноября, если в течение недели продолжится режим тишины. Позднее в ДНР подтвердили эту дату.

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