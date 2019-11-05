Песков прокомментировал срыв разведения сил в Петровском

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В Кремле надеются, что разведение сил в Донбассе будет доведёно до конца, несмотря на трудности. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал срыв разведения сил в Петровском
  • РИА Новости

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию. Любые сообщения о том, что разведение сил срывается, вызывают глубокую обеспокоенность. Мы надеемся, что, несмотря на трудности, процесс будет завершён, финализирован», — цитирует его ТАСС.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о срыве новой попытки разведения войск в Петровском.

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что разведение в районе населённого пункта Петровское начнётся 4 ноября, если в течение недели продолжится режим тишины. Позднее в ДНР подтвердили эту дату.

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