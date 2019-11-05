В Совфеде оценили заявление Киева о готовности к прекращению транзита газа

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главы украинского Минэнерго Алексея Оржеля о том, что Украина готова к ситуации, если транзит российского газа через страну будет прекращён.

По мнению Джабарова, это заявление — «шантаж украинской стороны», которая пытается получить выгодные для себя цены по закупке и транзиту российского газа в Европу.

«Они понимают, что у России контракты со многими европейскими странами на поставку газа, который транспортируется через территорию Украины. И они также прекрасно понимают, что, когда заработает «Северный поток — 2», зависимость европейцев от транзитной системы Украины резко уменьшится», — заключил сенатор.

Ранее Оржель заявил, что Украина готова к ситуации с прекращением транзита газа.