Эксперт оценил заявление о готовности Киева к прекращению транзита газа

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Полина Полетаева
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал заявление главы украинского Минэнерго Алексея Оржеля о том, что Украина готова к ситуации, при которой транзит российского газа через страну будет прекращён.
Эксперт оценил заявление о готовности Киева к прекращению транзита газа
  • Reuters

«Вопреки бытующему на Украине мнению, газотранспортная система страны — это не природный ресурс, который самозародился на территории Украины. Это инженерное сооружение, построенное в «страшные и ужасные» советские времена как часть единой системы газоснабжения и поставок газа…То есть давление в трубах, которое создаётся благодаря потоку газа, идущему с восточной границы Украины до западной границы Украины, позволяет обеспечивать необходимые давления для поставок газа потребителям внутри самой Украины», — сказал Фролов.

По мнению эксперта, главная проблема в том, что «никто не спрогнозирует, какой будет зима».

«Если зима будет как сейчас, то Украина пройдёт отопительный сезон просто потому, что газа будет нужно мало. А если зима будет холодной, то тут никто не даст никаких гарантий. Потому что в подземных хранилищах газа на данный момент высокое давление, так как туда закачано много газа. Но по мере отбора газа давление будет снижаться и возможность суточных отборов также будет снижаться», — пояснил он.

Ранее в Киеве заявили о готовности к ситуации с прекращением транзита газа.    

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