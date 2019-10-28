«Нафтогаз» назвал потери Украины в случае прекращения транзита газа
- © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Мы должны понимать, что если не будет транзита, то украинская экономика потеряет 3—4% ВВП», — заявил Витренко.
Он подчеркнул, что это «очень серьёзная экономическая потеря».
Ранее украинский премьер Алексей Гончарук отметил, что в некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если не будет подписан новый контракт на транзит российского газа.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявлял, что компания уведомила Украину о необходимости урегулировать судебные споры до заключения нового контракта.