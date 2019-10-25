Экономист прокомментировал заявление Киева о прокачке российского газа

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT заявление зампреда Национального банка Украины (НБУ) Дмитрия Сологуба, что с учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году прокачивать его через Украину.

«Никто и не говорит о том, что Россия не будет или не собирается прокачивать газ. Это как раз Украина не имеет право прекращать транзит через свою территорию. Для неё остановка транзита будет мощным ударом по всей экономике. Заявление о том, что Россия и в будущем будет вынуждена прокачивать газ, — неправильная постановка вопроса. У нас есть обязательств перед европейскими партнёрами и они будут выполняться, Украина не сможет этому помешать. Если говорить об отсутствии нового контракта, скорее всего, по умолчанию ещё на протяжении года будет продолжаться прокачка», — считает эксперт.

Дудчак отметил, что украинской стороне необходимо менять риторику, потому что подобные высказывания «не способствуют конструктивному решению проблемы и завершению споров к выгоде обеих сторон».

«На таких заявлениях зарабатывают вполне конкретные люди. Те, кто сейчас сидит в Киеве, пытаются перенаправить денежные потоки в нужное им русло и пока не понимают, как это сделать. Они своими действиями наносят урон украинской экономике», — заключил он.

Ранее Сологуб заявил, что с учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году прокачивать его через Украину.

При этом он не исключил возможности временного прекращения транзита российского газа.