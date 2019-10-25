В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
По его словам, в прогнозах учитываются контрактные обязательства российской компании, объём газа в хранилищах и введение в эксплуатацию новых газопроводов в обход Украины.
«Учитывая все эти факторы, входящие данные, чтоб выполнить свои обязательства, «Газпрому» придётся прокачать через Украину приблизительно 50 млрд кубометров», — сказал он.
При этом он не исключил возможности временного прекращения транзита российского газа.
Ранее украинский премьер Алексей Гончарук отметил, что в некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если не будет подписан новый контракт на транзит российского газа.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявлял, что компания уведомила Украину о необходимости урегулировать судебные споры до заключения нового контракта.
Как указывал Миллер, если на Украине к 1 января не будут созданы независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путём останется продление действующего контракта в новых условиях.