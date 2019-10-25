В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

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С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину. Об этом, как передаёт издание «Сегодня.ua», в ходе брифинга заявил зампред Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

По его словам, в прогнозах учитываются контрактные обязательства российской компании, объём газа в хранилищах и введение в эксплуатацию новых газопроводов в обход Украины.

«Учитывая все эти факторы, входящие данные, чтоб выполнить свои обязательства, «Газпрому» придётся прокачать через Украину приблизительно 50 млрд кубометров», — сказал он.

При этом он не исключил возможности временного прекращения транзита российского газа.

Ранее украинский премьер Алексей Гончарук отметил, что в некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если не будет подписан новый контракт на транзит российского газа. 

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявлял, что компания уведомила Украину о необходимости урегулировать судебные споры до заключения нового контракта. 

Как указывал Миллер, если на Украине к 1 января не будут созданы независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путём останется продление действующего контракта в новых условиях.

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