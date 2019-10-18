Миллер объяснил Медведеву ситуацию с контрактом на транзит с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым рассказал об условии для нового контракта на транзит газа с Украиной.

«В том случае, если на Украине к 1 января 2020 года не будут созданы независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путём будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях», — цитирует РИА Новости Миллера.

Он отметил, что важным вопросом остаётся то, по какому законодательству может быть заключён новый договор.

«Украина поставила перед собой задачу перейти на европейское законодательство... Вы знаете, что эта процедура не столь быстрая», — добавил Миллер.

Ранее глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что не видит смысла в продлении газового контракта с российским «Газпромом» на действующих условиях. По его словам, новый украинский оператор уже передал российской стороне проект межоператорского соглашения, регулирующего вопрос присоединения сетей.

Коболев добавил, что за подписанием документа сразу последует обсуждение доступных мощностей, их количества, необходимого «Газпрому», а также возможных сроков и тарифов.

2 октября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить на год контракт с Украиной на прокачку газа в случае, если не будет подписан новый договор.

Эксперт Геннадий Шмаль в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что, «если украинские власти захотят, они вполне могут успеть к концу этого года вычленить компанию — оператор газотранспортной системы из общей системы «Нафтогаза» и внедрить европейские законы».