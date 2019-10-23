Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах

Короткая ссылка
В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах
  • © Иван Руднев
  • РИА Новости

«У некоторых небольших городов могут быть временные проблемы. Мы о них наперёд знаем, наперёд думаем. Поэтому, думаю, никаких внештатных историй у нас не будет», — цитирует председателя кабмина Интерфакс-Украина.

Он отметил, что в целом Украина готова к отопительному сезону.

«Оснований считать, что у нас будут какие-то незапланированные проблемы, нет», — подчеркнул Гончарук.

В сентябре «Нафтогаз» уже предупреждал, что из-за накопленных долгов у компаний, которые занимаются отоплением, целый ряд населённых пунктов Украины может остаться частично или полностью без тепла зимой.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о готовности Украины к зиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить