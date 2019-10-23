Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах
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- РИА Новости
«У некоторых небольших городов могут быть временные проблемы. Мы о них наперёд знаем, наперёд думаем. Поэтому, думаю, никаких внештатных историй у нас не будет», — цитирует председателя кабмина Интерфакс-Украина.
Он отметил, что в целом Украина готова к отопительному сезону.
«Оснований считать, что у нас будут какие-то незапланированные проблемы, нет», — подчеркнул Гончарук.
В сентябре «Нафтогаз» уже предупреждал, что из-за накопленных долгов у компаний, которые занимаются отоплением, целый ряд населённых пунктов Украины может остаться частично или полностью без тепла зимой.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о готовности Украины к зиме.