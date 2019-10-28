Климкин призвал не допустить признания «Азова» террористами в США

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Задача Киева — не допустить признания украинского добровольческого полка «Азов» террористической организацией в США, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Климкин призвал не допустить признания «Азова» террористами в США
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«Это будет почти нокаут добровольческому движению и нокдаун Украине», — написал Климкин в Facebook.

По его словам, это является вопросом национальной безопасности.

Климкин также предположил, что «эмоциональный разговор» президента Украины Владимира Зеленского и добровольца этого подразделения может быть использован для дестабилизации внутри страны.

Ранее 40 конгрессменов во главе с демократом Максом Роузом потребовали от Госдепартамента объяснить, почему «Азов» не входит в список «иностранных террористических организаций».

Руководство полка назвало это информационной атакой на государство.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что речь идёт о преднамеренной попытке дискредитировать подразделение и спровоцировать кризис в отношениях Киева с союзниками.

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