Климкин призвал не допустить признания «Азова» террористами в США
- globallookpress.com
«Это будет почти нокаут добровольческому движению и нокдаун Украине», — написал Климкин в Facebook.
По его словам, это является вопросом национальной безопасности.
Климкин также предположил, что «эмоциональный разговор» президента Украины Владимира Зеленского и добровольца этого подразделения может быть использован для дестабилизации внутри страны.
Ранее 40 конгрессменов во главе с демократом Максом Роузом потребовали от Госдепартамента объяснить, почему «Азов» не входит в список «иностранных террористических организаций».
Руководство полка назвало это информационной атакой на государство.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что речь идёт о преднамеренной попытке дискредитировать подразделение и спровоцировать кризис в отношениях Киева с союзниками.