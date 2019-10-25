Аваков выступил в защиту «Азова»
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«Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения «Азов»... является преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение», — приводит слова Авакова пресс-служба МВД.
По его мнению, это «попытка спровоцировать кризис» в отношениях Украины с союзниками и ослабить положение страны в мире.
Ранее члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией.
Как заявили американские политики, «Азов» является ультранационалистической организацией сторонников превосходства белой расы, «которая открыто принимает неонацистов в свои ряды».
Позднее руководство полка выразило мнение, что такое решение является информационной атакой на Украину. В организации отметили, что полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу.
Посол России в США Анатолий Антонов, в свою очередь, отметил, что американские власти начали осознавать исходящую от «Азова» угрозу.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что полк может быть расформирован, а его бойцы войдут в состав Нацгвардии Украины.