Антонов: США начинают осознавать исходящую от «Азова» угрозу

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Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал намерение американских конгрессменов признать украинский добровольческий полк «Азов» террористической организацией.

Как говорится в комментарии Антонова на странице посольства России в Facebook, власти США, по мнению посла, начали осознавать исходящую от «Азова» угрозу.

«Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют «Азов» и контактировавшие с ним американцы. Игнорировать эту опасность становится всё сложнее», — отметил он.

Ранее члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией.

Позднее руководство полка выразило мнение, что такое решение является информационной атакой на Украину.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что «Азов» может быть расформирован, а его бойцы войдут в состав Нацгвардии Украины. 

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