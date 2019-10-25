На Украине заявили, что Европа всегда переоценивала Россию

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Европа всегда переоценивала Россию, существуют школы мысли, которые выступают за привлечение России к различным форматам сотрудничества. Об этом в интервью изданию «Сегодня» заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
На Украине заявили, что Европа всегда переоценивала Россию
  • РИА Новости

«Европа всегда переоценивала Россию, а не недооценивала её. В Европе есть целые школы мысли, которые убеждены, что надо привлекать Россию в разные форматы сотрудничества и это привлечение будет сдерживанием России, инструментом превращения России в более цивилизованное государство», — сказал он.

По его словам, Россия «со своей стороны активно эти теории подпитывает, потому что они ей выгодны».

«И всё то, что вы озвучили, — это как раз переоценка собственной способности договариваться с Россией и менять Россию со стороны Запада. Ни одна из этих историй не сработала. Все заканчивалось только тем, что Россия становилась агрессивной», — добавил Кулеба.

Ранее Дмитрий Кулеба назвал российской стратегической целью «разворот» Украины.

Он также подчёркивал, что курс Украины на евроинтеграцию неизменен, а «разворот» Украины от ЕС недопустим.

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