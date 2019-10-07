В Киеве назвали стратегической целью России «разворот» Украины

Вице-премьер-министр Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба назвал российской стратегической целью «разворот» Украины.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Стратегическая цель России — разворот Украины, наша стратегическая цель — продолжение курса», — сказал Кулеба.

Он сравнил отношения между странами с конкуренцией на рынке и заявил, что Украина не будет «сидеть сложа лапки и говорить: «Окей, задавили, так задавили».

По его словам, каждый ведёт свою игру — и «здесь силы асимметричны».

Вице-премьер-министр добавил, что Россия продолжит пытаться мешать развитию Украины.

Как подчеркнул Кулеба, курс Украины на евроинтеграцию неизменен. Он также отметил, что «разворот» Украины от ЕС недопустим и экономически невыгоден.