Вице-премьер Украины заявил о неизменности курса на евроинтеграцию

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Вице-премьер-министр Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба заявил о неизменности курса страны на евроинтеграцию, передаёт «Укринформ».
Вице-премьер Украины заявил о неизменности курса на евроинтеграцию
  • © Dmytro Kuleba
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«Этот курс (на евроинтеграцию. —RT) неизменен. Я в этой истории с 16 августа, когда меня пригласили занять должность вице-премьер-министра. С того момента я ни в одном разговоре, ни на одной встрече не слышал даже намёка на то, что мы можем изменить курс», — заявил он.

Кулеба отметил отсутствие общественного запроса на «разворот» Украины от ЕС, который, по его мнению, недопустим и экономически невыгоден.

Также он напомнил о цели правительства достичь всех соответствий членства в ЕС за пять лет.

«Я сейчас на этой должности не вижу рисков этому», — подчеркнул он.

Ранее Кулеба, говоря о возможном членстве страны в Европейском союзе, заявил, что Украине необходимо перестать быть частью русского мира.

Эксперт Владимир Оленченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление украинского политика.

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