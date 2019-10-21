В Европарламенте возмутились словами Зеленского в разговоре с Трампом

Вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что была шокирована словами украинского лидера Владимира Зеленского, сказанными им во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Меня шокировали его слова, что ему неизвестна сумма денег, которую ЕС направляет Украине каждый год. Это раздражает. Возможно, он должен был читать свои бумаги лучше, возможно, он был плохо проинформирован Богданом», — цитирует Интерфакс-Украина парламентария.

Она предположила, что «может быть, он просто хотел произвести впечатление на Трампа».

«Просто скажите, что, возможно, вам неизвестно, но нам нужны наши французские и германские и западные партнёры из ЕС так же, как нам нужны США, Канада и другие. Вы не идёте против кого-то и в то же время демонстрируете уважение, хотя бы к той же госпоже Меркель, которая затратила столько усилий по украинскому вопросу», — добавила Крамон-Таубадель.

Как отметила депутат, президент не в курсе, как много денег он получает, от какой страны, от какого донора, что является «очень тревожным сигналом».

При этом она считает, что ситуация не изменит позицию ФРГ в отношении Украины.

В сентябре была опубликована стенограмма разговора Зеленского с Трампом. В ходе беседы украинский лидер пожаловался на Францию и Германию в связи с тем, что они «не соблюдают санкции» в отношении России.

Американский президент отмечал, что США «тратят много времени и усилий» на Украину, а Германия «ничего не делает», с чем согласился Зеленский.

Позднее Der Spiegel написал, что Зеленский «оскорбил правительство Германии» тем, что согласился с заявлением Трампа о том, что канцлер Ангела Меркель мало делает для Киева.

Подробнее — в материале RT.