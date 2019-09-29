СМИ: Зеленский оскорбил правительство Германии

Лидер Украины Владимир Зеленский «оскорбил правительство Германии» тем, что согласился с заявлением президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель мало делает для Киева. Об этом пишет Der Spiegel.

Издание указывает, что во время разговора украинского и американского лидеров дипломатические усилия Меркель не оценили ни одним словом.

При этом лидер фракции СДПГ в немецком парламенте Рольф Мютцених утверждает, что именно Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер, который тогда занимал пост главы внешнеполитического ведомства Германии, «сделали всё для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта».

Также автор материала считает, что теперь посол Украины в ФРГ Андрей Мельник пытается «склеить осколки».

Мельник заявил, что Зеленский высоко оценил вклад Меркель в урегулирование конфликта в Донбассе.

В ходе телефонного разговора с Трампом украинский президент пожаловался на несоблюдение санкций ФРГ и Францией.