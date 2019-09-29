СМИ: Зеленский оскорбил правительство Германии
Издание указывает, что во время разговора украинского и американского лидеров дипломатические усилия Меркель не оценили ни одним словом.
При этом лидер фракции СДПГ в немецком парламенте Рольф Мютцених утверждает, что именно Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер, который тогда занимал пост главы внешнеполитического ведомства Германии, «сделали всё для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта».
Также автор материала считает, что теперь посол Украины в ФРГ Андрей Мельник пытается «склеить осколки».
Мельник заявил, что Зеленский высоко оценил вклад Меркель в урегулирование конфликта в Донбассе.
В ходе телефонного разговора с Трампом украинский президент пожаловался на несоблюдение санкций ФРГ и Францией.