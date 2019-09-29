Посол Украины заявил, что Зеленский ценит «вклад Меркель»

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Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский высоко ценит личный вклад канцлера Германии Ангелы Меркель в урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом сообщает Der Spiegel.

«Президент Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера», — приводит слова Мельника ТАСС.

Ранее Зеленский в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом пожаловался на Германию в связи с тем, что ФРГ «не соблюдает санкции» в отношении России.

24 сентября Зеленский встретился с Меркель на полях сессии Генассамблеи ООН. Стороны обсудили подготовку к встрече лидеров стран «нормандской четвёрки» для согласования «дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины».

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