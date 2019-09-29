Посол Украины заявил, что Зеленский ценит «вклад Меркель»
«Президент Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера», — приводит слова Мельника ТАСС.
Ранее Зеленский в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом пожаловался на Германию в связи с тем, что ФРГ «не соблюдает санкции» в отношении России.
24 сентября Зеленский встретился с Меркель на полях сессии Генассамблеи ООН. Стороны обсудили подготовку к встрече лидеров стран «нормандской четвёрки» для согласования «дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины».