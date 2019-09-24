Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН
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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины.
Отмечается, что стороны обсудили подготовку к встрече лидеров стран «нормандской четвёрки» для согласования «дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины».
Зеленский сообщил, что «Украина остаётся последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию в Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов».
В свою очередь, Меркель подчеркнула «неизменность поддержки со стороны ФРГ усилий Украины, направленных на установление мира на востоке страны, а также отметила значимость тщательной подготовки встречи в нормандском формате для достижения эффективных результатов».
Ранее Зеленский на полях Генассамблеи ООН встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.