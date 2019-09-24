Зеленский встретился с премьером Италии на полях ГА ООН

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте на полях Генассамблеи ООН.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины.

Отмечается, что стороны «обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня».

«Среди прочего была отмечена активизация сотрудничества в инвестиционной сфере», — сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Также они затронули тему антироссийских санкций.

«Премьер-министр Италии отметил, что санкции не могут быть сняты до тех пор, пока не восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.