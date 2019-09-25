Зеленский жаловался Трампу на несоблюдение санкций ФРГ и Францией

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Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом пожаловался на Францию и Германию в связи с тем, что они «не соблюдают санкции» в отношении России.
Зеленский жаловался Трампу на несоблюдение санкций ФРГ и Францией
  • © РИА Новости / Reuters

«Я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Эммануэлем Макроном. Я сказал им, что они не делают столько, сколько должны, в этом вопросе с санкциями. Они не соблюдают санкции», — приводятся в стенограмме слова Зеленского.

По словам украинского президента, эти страны «не работают в отношении Украины столько, сколько им следовало бы».

Ранее Белый дом опубликовал расшифровку разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе которого президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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