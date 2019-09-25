Зеленский жаловался Трампу на несоблюдение санкций ФРГ и Францией
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«Я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Эммануэлем Макроном. Я сказал им, что они не делают столько, сколько должны, в этом вопросе с санкциями. Они не соблюдают санкции», — приводятся в стенограмме слова Зеленского.
По словам украинского президента, эти страны «не работают в отношении Украины столько, сколько им следовало бы».
Ранее Белый дом опубликовал расшифровку разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе которого президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.