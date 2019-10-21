Премьеры Белоруссии и России встретятся 22 октября

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас 22 октября посетит Москву и проведёт встречу с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

«В рамках визита запланировано участие Сергея Румаса в международном форуме в Сколкове. Также планируется, что он проведёт встречу с Дмитрием Медведевым», — приводит Интерфакс слова пресс-секретаря белорусского Совмина Александры Исаевой.

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