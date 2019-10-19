Савченко обвинила Порошенко во лжи о выполнении Минских соглашений
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«Я считаю, что Зеленский просто начал искать механизмы, как их выполнить. Если Порошенко раньше врал, что мы их выполняем, а на самом деле ничего не делали, то Зеленский на самом деле ищет механизмы, как их выполнить», — цитирует Савченко телеканал NEWSONE.
Ранее Савченко заявила, что Пётр Порошенко «проиграл» страну, когда подписал Минские соглашения в 2015 году.
2 октября в Киеве прошёл митинг в знак протеста против согласования украинскими властями формулы Штайнмайера.
Порошенко назвал её попыткой снять антироссийские санкции и призвал не допустить подобного «сценария развития событий».