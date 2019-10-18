Лукашенко: Минск попал под санкции из-за отношений со странами бывшего СССР

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Запад в прошлом ввёл санкции против Белоруссии из-за того, что страна сохранила союзнические отношения со странами бывшего СССР.

«Время поменялось, и появился повод им (Западу. — RT) уйти от этих санкций, сохранив своё лицо. Они давно поняли, что неправильно ввели против нас санкции. Они просто хотели нас придушить за нашу позицию такую союзнического характера, сохранение союзных отношений между республиками бывшего СССР», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что данное заявление Лукашенко сделал во время посещения Академии управления при президенте в Минске, где он объяснил присутствующим, почему в последнее время видно изменение политики Запада к Белоруссии.

Во время выступления президент Белоруссии также подчеркнул, что желает видеть страну свободной и независимой.

«Чтобы она была в центре Европы, стабильной, с нетронутыми границами, чтобы мы сами своё счастье добывали и испытывали. То есть, я хочу видеть Белоруссию свободной и независимой, чтобы наши дети могли, уехав куда-то, вернуться на свой клочок земли», — добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что против Минска была развёрнута экономическая война.

В сентябре заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером заявил о готовности Вашингтона обсуждать ослабление санкций против Минска.