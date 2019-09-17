В США заявили о готовности обсуждать ослабление санкций против Минска
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«При достижении прогресса (в сфере прав человека и демократии. — RT) мы можем обсуждать дальнейшие шаги по ослаблению санкций и углублению нашего сотрудничества», — цитирует РИА Новости Хейла.
В конце августа Лукашенко на встрече с занимавшим тогда должность советника американского президента Джоном Болтоном заявил, что Белоруссия выступала за выстраивание отношений с США с «нового листа».
В июне власти США приняли решение продлить ещё на год режим односторонних санкций в отношении Белоруссии.